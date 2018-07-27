Началось самое длительное лунное затмение в XXI веке

Москва, 27 июля. Началось лунное затмение, которое станет самым длительным из всех в XXI веке. Затмение началось в 21​​​.24 мск и завершится в 01.19 мск 28 июля. Полную фазу затмения можно будет увидеть с 22.30 до 00.13. В XXI веке пройдет 225 лунных затмений, однако только 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.

Затмение произойдет, когда Луна будет находиться на максимальном расстоянии от Земли, в результате чего лунный диск будет казаться маленьким, так как диаметр Луны будет в два с половиной раза меньше, чем диаметр тени Земли.

Луна продолжит двигаться по своей орбите в северную часть тени Земли, после чего пройдет через ее центр. Тень Земли полностью затмит поверхность Луны, в результате чего спутник окрасится в красный оттенок, именно поэтому ее называют «Кровавой Луной».

Кроме того, сегодня ночью также произойдет другое астрономическое явление — Великое противостояние Марса с Солнцем. Красная планета подойдет на рекордно близкое расстояние к Земле, которое составит всего лишь 57,5 миллиона километров, в результате чего четвертая планета Солнечной системы станет самой яркой «звездой» на небе. Следующее Великое противостояние Марса произойдет через 17 лет, 15 сентября 2035 года.