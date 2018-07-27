Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста Лемешевского
Москва, 27 июля. Комиссия Роскосмоса начала проверку Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина после ареста генерального директора Сергея Лемешевского, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе НПО.
«Работает комиссия Роскосмоса (…) проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.
Напомним, СУ СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По предварительной версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры».
Накануне следственные органы ГСУ СКР по Московской области предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере ряду сотрудников НПО.