Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста Лемешевского

Москва, 27 июля. Комиссия Роскосмоса начала проверку Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина после ареста генерального директора Сергея Лемешевского, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе НПО.

«Работает комиссия Роскосмоса (…) проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.

Напомним, СУ СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По предварительной версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры».

Накануне следственные органы ГСУ СКР по Московской области предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере ряду сотрудников НПО.