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Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста Лемешевского
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    Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста Лемешевского

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    Комиссия Роскосмоса проверяет НПО имени Лавочкина после ареста Лемешевского

    Москва, 27 июля. Комиссия Роскосмоса начала проверку Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина после ареста генерального директора Сергея Лемешевского, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе НПО.

    «Работает комиссия Роскосмоса (…) проводит проверку в связи со сложившейся ситуацией», — говорится в сообщении.

    Напомним, СУ СК РФ подозревает сотрудников НПО имени Лавочкина в злоупотреблении служебными полномочиями. По предварительной версии следствия, они выплатили необоснованно большие премиальные адвокатскому бюро «Третьяков и партнеры».

    Накануне следственные органы ГСУ СКР по Московской области предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере ряду сотрудников НПО.

    Автор: Екатерина Кухарева
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