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Сирия: саперы разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс
Общество
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    Сирия: саперы разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс

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    Сирия: саперы разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс

    Дамаск, 27 июля. Инженеры подразделений Сирии разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс. Об этом говорится ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

    «Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Асайле, Тальбисе, Насири-Харабеси провинции Хомс​​​», — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, саперы разминировали также 12 зданий и 200 метров дороги. В ходе работ они обнаружили и уничтожили 41 взрывоопасный предмет, в числе которых 8 самодельных взрывных устройств.

    Отмечается, что всего в провинции Хомс разминировано более 176 гектаров территории, 527 зданий и сооружений и свыше 18 километров дорог. Силами специалистов обнаружено и уничтожено 6035 взрывоопасных предметов, в том числе 1989 самодельных взрывных устройств.

    Ранее сообщалось, что МЧС России готово приступить к гуманитарному разминированию в Сирии под эгидой регионального представительства Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). После соответствующих работ министерство планирует совместно с международными организациями готовить специалистов-пиротехников и обучать местных жителей.

    Автор: Екатерина Кухарева
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