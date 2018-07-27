Сирия: саперы разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс

Дамаск, 27 июля. Инженеры подразделений Сирии разминировали еще 1,2 гектара в провинции Хомс. Об этом говорится ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

«Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Асайле, Тальбисе, Насири-Харабеси провинции Хомс​​​», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, саперы разминировали также 12 зданий и 200 метров дороги. В ходе работ они обнаружили и уничтожили 41 взрывоопасный предмет, в числе которых 8 самодельных взрывных устройств.

Отмечается, что всего в провинции Хомс разминировано более 176 гектаров территории, 527 зданий и сооружений и свыше 18 километров дорог. Силами специалистов обнаружено и уничтожено 6035 взрывоопасных предметов, в том числе 1989 самодельных взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что МЧС России готово приступить к гуманитарному разминированию в Сирии под эгидой регионального представительства Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС). После соответствующих работ министерство планирует совместно с международными организациями готовить специалистов-пиротехников и обучать местных жителей.