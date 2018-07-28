Сирия итоги за сутки на 28 июля 06.00: ИГ теряет позиции в Даръа, в Ракке найдено еще одно массовое захоронение жертв ВВС коалиции

Сирия, 28 июля. ИГ1 теряет позиции на западе Даръа, в Ракке найдено еще одно массовое захоронение жертв ударов ВВС международной коалиции, боевик курдского ополчения застрелил мирного жителя Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили от ИГ значительную часть территорий на западе Даръа, взяли под контроль несколько поселений Эль-Кунейтры, обнаружили склад боеприпасов боевиков в Дамаске, атаковали радикалов в Идлибе и Хаме, перебросили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: отступает в Даръа, ведет бои с САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика раненным в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: обстреляла боевиков «Бригады Аль-Хамза» в Африне.

«Сирийская свободная армия» (ССА): присоединилась к САА в Даръа, захватила оружие и боеприпасы YPG в Алеппо.

Курды: потеряли боевика в Ракке, застрелили мирного жителя Дейр-эз-Зора, продолжают проводить массовые аресты жителей Хасаки.

Международная коалиция: признала ответственность за гибель нескольких сотен мирных жителей Ракки, арестовала трех человек в Хасаке.

Провинция Дамаск

Местный источник в провинции Дамаск передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что силы безопасности обнаружили склад оружия и боеприпасов боевиков в районе Дарайя пригорода сирийской столицы. В хранилище, расположенном в подвале жилого дома, было найдено большое количество ракет и пулеметы.

В Дамаск на переговоры с сирийским правительством прибыли представители Демократических сил Сирии (SDF). Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@ AfarinMamosta) курдский источник.

Провинция Алеппо

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@VivaRevolt), что еще один военный конвой Сирийской арабской армии (САА) двигался в направлении авиабазы Абу Духур в Идлибе. Ранее подкрепление правительственных войск, направлявшееся к Абу Духуру, было замечено на севере провинции Хама.

К Манбиджу продвигался патруль ВС Турции, писал в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria) один из источников в провинции Алеппо.

В Африне были зафиксированы боестолкновения между боевиками «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Аль-Хамза», сообщало информационное агентство Al-Manar News. Причины конфликта между протурецкими вооруженными формированиями неизвестны. Позже агентство передавало, что обе стороны понесли потери.

На севере провинции Алеппо продолжается операция «Сирийской свободной армии» (ССА) по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» радикальных курдских формирований. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ MrKyruer), что члены ССА захватили большое количество оружия и боеприпасов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от Африна.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al-Manar News сообщало, что в окрестностях Хаджина произошла потасовка между мирным жителем и боевиком Демократических сил Сирии (SDF). Во время драки член курдского отряда застрелил гражданского.

В поселении Собха, которое находится на захваченной курдами территории провинции Дейр-эз-Зор, прошла акция протеста учителей местных школ. Источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EuphratesPost), что преподаватели вышли на улицы с требованием выплаты заработных плат.

Кроме того, по сведениям информационного портала SMM Syria, боевики курдских военизированных формирований продолжают проводить массовые аресты мирного населения провинции Дейр-эз-Зор. Официально жителей региона задерживают в связи с подозрениями их связей с ИГ, однако известно, что арестованных принудительно мобилизуют в ряды Демократических сил Сирии (SDF).

В поселении Абу-Хамам сдетонировало СВУ, заложенное террористами ИГИЛ1, писало Al-Manar News. В результате происшествия погиб ребенок.

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел мест скопления террористов «Исламского государства» недалеко от населенного пункта Ас-Суса. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Провинция Даръа

Правительственные войска САР значительно продвинулись в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Даръа. Военный Twitter-канал (@watanisy) передавал в начале дня, что САА освободила от радикалов подконтрольного ИГИЛ формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» населенный пункт Адван. Позже местный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@watanisy), что на сторону САА перешли боевики «Сирийской свободной армии» (ССА). После объединения сил бойцы войск Башара Асада и члены ССА выбили террористов ИГИЛ из стратегически важного города Хейт. Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал, что утратив значительную часть позиций, боевики ИГ отступили на запад. В конце дня источник передавал в Twitter (@Sohayb_Masri1), что САА освободила от ИГ поселение Нафиа.

Местный источник писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что в город Джиллин, освобожденный от террористов «Исламского государства» меньше суток назад, вернулось несколько сотен мирных жителей.

Twitter-канал (@ Syrian_Uruk) сообщал, что провинцию Даръа покинула очередная партия боевиков, отказавшихся вернуться к мирной жизни. По сведениям автора публикации, из региона выехало 2400 радикальных исламистов.

Провинция Идлиб

Бригады Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся в западной части провинции Хама, вели артиллерийский обстрел позиций боевиков незаконных вооруженных формирований в районе поселения Кафр Набель. Об этом писал военный Telegram-канал (@News_of_the_north). Также правительственные войска САР атаковали укрытия радикалов недалеко от населенных пунктов Бадама и Ан-Нахия на западе Идлиба.

Неизвестные боевики напали на ангары с зерном недалеко от города Серакиб, передавало информационное агентство Al-Manar News. Также местный источник сообщает в Telegram (@cnenews13), что в производственном здании в Серакибе случился пожар.

Неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» в городе Сармада, сообщал Telegram-канал (@Syrianow10). Нападавшие бросили в КПП несколько гранат. Один член радикальной коалиции получил ранения. Также атаке подвергся штаб подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб. Об этом писало информационное агентство Al-Manar News.

Одновременно с этим Al-Manar News передавало, что боевики «Ан-Нусры» убили мирного жителя деревни Тальнамас в южной части региона.

Провинция Ракка

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» писало, что радикальные исламисты убили боевика Демократических сил Сирии (SDF) в населенном пункте Ратла на юге провинции Ракка. Данное сообщение опубликовал военный Twitter-канал (@MrKyruer).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ Raqqa_SL), что в административном центре региона были слышны выстрелы. Подробности неизвестны.

Недалеко от больницы в Ракке было обнаружено еще одно массовое захоронение жертв ударов ВВС международной коалиции, писал местный источник на своей странице в Twitter (@jisrtv). Ранее в столице региона была найдена братская могила, в которой находились останки более 300 гражданских, погибших при бомбардировках города ВВС возглавляемого США западного альянса. Портал Amnesty International передавало, что представители коалиции признали, что жертвами авианалетов во время операции против ИГИЛ стали сотни мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжила вести обстрел укрепрайонов радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Военный Telegram-канал (@News_of_the_north) передавал, что артиллерия правительственных войск САР нанесла удары по позициям джихадистов в окрестностях населенного пункта Аз-Закият.

Также САА обстреляла опорные пункты незаконных вооруженных формирований недалеко от деревни Аль-Джанабра на северо-западе региона. Об этом писал источник в Telegram (@News_of_the_north).

Жители города Кафр Набуда организовали демонстрацию против боевиков «Ан-Нусры», передавал один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@taylieli). Автор публикации сообщал, что население вышло на улицы с флагами САР, выражая поддержку Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Эль-Кунейтра

Бойцы правительственных сил Сирии установили государственный флаг САР в административном центре провинции Эль-Кунейтра, передавал утром местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@guyelster). Кроме того Сирийская арабская армия (САА) вошла в поселения Ар-Равади и Аль-Кахтания. Об этом писал военный Twitter-канал (@EmmanuelGMay).

Также источник сообщал в Twitter (@ Syrian_Uruk), что САА взяла под контроль КПП в районе демаркационной линии между Сирией и Израилем на Голанских высотах. По сведениям Twitter-канала (@QalaatAlMudiq), в эту часть региона прибыло подкрепление армии САР.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал, что в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака прогремел взрыв. Данных о пострадавших нет.

Военнослужащие сил международной коалиции десантировались в районе Таль Машхан на востоке региона, передавало Al-Manar News. Также, по сведениям агентства, бойцы западного альянса арестовали трех человек. Причины задержаний неизвестны.

Кроме того в Хасаке продолжается кампания Демократических сил Сирии (SDF) по принудительной мобилизации местного населения.

Провинция Эс-Сувейда

В провинцию Эс-Сувейда прибыли отряды специального назначения Сирийской арабской армии (САА). Об этом писал военный источник в Telegram (@directorate4). Другой источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq), что в районе деревни Шабаки продолжались интенсивные перестрелки между террористами «Исламского государства» и проправительственными силами.

Напомним, два дня назад в результате атаки смертника ИГ в Эс-Сувейде погибло 215 мирных жителей, еще 150 гражданских получили ранения. Армия САР нейтрализовала в этом районе около 75 радикалов ИГ. Операция против джихадистов продолжается.

В конце дня один из источников сообщил в Twitter (@fadihussein8), что террористы ИГ похитили 14 друзских женщин. По сведениям автора публикации, радикальные исламисты прислали родственникам пленниц их фото и потребовали выкуп.

Ирак

Заминированный автомобиль взорвался под мостом Аль-Машталь на востоке иракской столицы, передавало Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате происшествия один мирный житель Багдада погиб, два человека получили ранения. Еще один гражданский был убит в результате вооруженного нападения неизвестных на севере города.

В провинции Киркук продолжилась операция ВС Ирака против «спящих ячеек» ИГИЛ. Информагентство Iraqi News сообщало, что на юго-западе региона бойцы правительственных войск арестовали трех террористов «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)