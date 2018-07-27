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Опубликовано видео с места ДТП под Саратовом, где погибли три человека
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    Опубликовано видео с места ДТП под Саратовом, где погибли три человека

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    Опубликовано видео с места ДТП под Саратовом, где погибли три человека

    Саратов, 27 июля. Под Саратовом столкнулись два автомобиля, что привело к гибели трех человек, в том числе маленькой девочки. Еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, ДТП произошло вечером пятницы, 27 июля. На 147 километре трассы ФАД 1Р-228 направления Сызрань — Саратов — Волгоград недалеко от населенного пункта Талалихино столкнулись два легковых автомобиля Nissan и LADA Kalina.

    От удара при столкновении погибли три человека, среди них был маленький ребенок. Еще четверых пострадавших экстренно госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
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