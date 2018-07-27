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Общество
«Печаль и трагедия»: экс-участник «Дома-2» прокомментировал снос площадки телепроекта
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    «Печаль и трагедия»: экс-участник «Дома-2» прокомментировал снос площадки телепроекта

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    «Печаль и трагедия»: экс-участник «Дома-2» прокомментировал снос площадки телепроекта

    Москва, 27 июля. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков прокомментировал ситуацию вокруг съемочной площадки телешоу.

    Ранее стало известно, что власти Москвы планируют снести съемочную площадку «Дома-2» из-за строительства трассы. Департамент строительства Москвы предложил собственнику реалити‐шоу «Дом‐2» новый участок взамен изымаемого. Новый участок будет выбран в течение двух месяцев, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «Для меня это огромная печаль и трагедия, как и для всего русского народа, кто смотрит эту программу. Мало того, что это мой университет, который я достойно закончил и где я построил любовь, и где были самые красивые девушки, я бы хотел, чтобы он и впредь смог существовать», — сказал Меньщиков.

    Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2014 года. За время существования телешоу в эфир вышло более пяти тысяч выпусков, передает URA.RU.

    Автор: Артем Никулин
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