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Госдепартамент США заявил о риске санкций из-за «Северного потока — 2»
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    Госдепартамент США заявил о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

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    Госдепартамент США заявил о риске санкций из-за «Северного потока — 2»

    Москва, 27 июля. Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций.

    Феннон предупредил, что «фирмы, задействованные в секторе российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций». Речь идет о проектах «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

    Политик добавил, что «риск санкций сохраняется», но не стал конкретизировать, будут ли они введены и против кого.

    США активно выступают против строительства газопровода из России в Европу. Ранее в Вашингтоне уже заявляли, что работающие с проектом компании находятся под угрозой санкций. 

    На совместном брифинге с президентом РФ Владимиром Путины после саммита США — РФ глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Штаты будут конкурировать с российским проектом с помощью поставок сжиженного природного газа. Отметим, неделю назад сенатор Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода, сообщала «Газета.ру».

    Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Российский президент неоднократно подчеркивал, что проект носит исключительно коммерческий характер и не имеет никакой политической подоплеки.

    Автор: Олеся Волкова
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