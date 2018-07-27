Сирия новости 27 июля 22.30: бойцы коалиции арестовали трех человек в Хасаке, в Джиллин вернулись сотни мирных жителей

Сирия, 27 июля. Бойцы международной коалиции арестовали трех человек в Хасаке, в Джиллин вернулись сотни мирных жителей, КПП и штаб «Тахрир аш-Шам» в Идлибе подверглись нападениям неизвестных. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ1 в Даръа и Эс-Сувейде, ведут обстрел позиций «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Даръа и Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика раненным в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): захватила оружие и боеприпасы YPG в Алеппо.

Курды: продолжают проводить массовые аресты жителей Хасаки.

Международная коалиция: арестовала трех человек в Хасаке.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжается операция «Сирийской свободной армии» (ССА) по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» радикальных курдских формирований. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ MrKyruer), что члены ССА захватили большое количество оружия и боеприпасов курдских Отрядов народной самообороны (YPG) недалеко от Африна.

Ранее из-за подозрений в связях с Демократическими силами Сирии (SDF) боевиками «свободной армии» был арестован врач местной больницы.

Провинция Даръа

Местный источник в провинции Даръа пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews), что в город Джиллин, освобожденный от террористов «Исламского государства» меньше суток назад, вернулось несколько сотен мирных жителей.

Напомним, за прошедшие 24 часа Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников выбила радикальных исламистов подконтрольной ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид» из Джиллина, Аль-Мазиры, Шейх Хусейна, Кукаба, Адвана, Нафиа и Шабрака. Кроме того под контроль САА перешел стратегически важный холм Телль Джуму и город Хейт.

Провинция Идлиб

Неизвестные атаковали контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» в городе Сармада, передает Telegram-канал (@Syrianow10). Нападавшие бросили в КПП несколько гранат. Один член радикальной коалиции получил ранения.

Также атаке подвергся штаб подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса в городе Ад-Дана на севере провинции Идлиб. Об этом пишет информационное агентство Al-Manar News.

Одновременно с этим Al-Manar News сообщает, что боевики «Ан-Нусры» убили мирного жителя деревни Тальнамас в южной части региона.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по укрепрайонам террористов «Джебхат ан-Нусры» на севере провинции Хама. Правозащитная организация пишет, что правительственные войска САР атакуют позиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины, Кафр Зеты и Аз-Закията.

Ранее сообщалось, что жители поселения Кафр Набуда, расположенного в этой же части региона, вышли на митинг против радикальных исламистов «Ан-Нусры» и в поддержку сирийской армии.

Провинция Эс-Сувейда

Местный источник в провинции Эс-Сувейда пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@fadihussein8), что во время недавней атаки террористы «Исламского государства» похитили 14 друзских женщин. По сведениям автора публикации, сегодня радикальные исламисты прислали родственникам пленниц их фото и потребовали выкуп.

Ранее сообщалось, что для борьбы с ИГИЛ в регион прибыли отряды специального назначения Сирийской арабской армии (САА). Интенсивные перестрелки между террористами и проправительственными силами продолжаются в районе населенного пункта Шабаки.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в городе Аш-Шаддади на юге провинции Хасака прогремел взрыв. Данных о пострадавших нет.

Военнослужащие сил международной коалиции десантировались в районе Таль Машхан на востоке региона, передает информагентство Al-Manar News. Также агентство пишет, что бойцы западного альянса арестовали трех человек. Причины задержаний неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Хасаке продолжается кампания Демократических сил Сирии (SDF) по принудительной мобилизации местного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)