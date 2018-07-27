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Общество
МТС подала иск против Туркмении из-за приостановки работы дочерней компании
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    МТС подала иск против Туркмении из-за приостановки работы дочерней компании

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    МТС подала иск против Туркмении из-за приостановки работы дочерней компании

    Москва, 27 июля. МТС подала иск против Туркмении в центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ВБ) ввиду приостановки деятельности дочерней компании «МТС Туркменистан». Об этом сообщили в компании.

    Общая сумма убытков МТС от нарушения прав компании пока не определена окончательно. Однако, по предварительным подсчетам, МТС потеряла минимум 750 миллионов долларов.

    Напомним, крупнейший российский сотовый оператор приостановил работу в Туркмении с 29 сентября прошлого года в связи с односторонними действиями со стороны государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в Интернет.

    Автор: Екатерина Кухарева
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