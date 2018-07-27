МТС подала иск против Туркмении из-за приостановки работы дочерней компании

Москва, 27 июля. МТС подала иск против Туркмении в центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке (ВБ) ввиду приостановки деятельности дочерней компании «МТС Туркменистан». Об этом сообщили в компании.

Общая сумма убытков МТС от нарушения прав компании пока не определена окончательно. Однако, по предварительным подсчетам, МТС потеряла минимум 750 миллионов долларов.

Напомним, крупнейший российский сотовый оператор приостановил работу в Туркмении с 29 сентября прошлого года в связи с односторонними действиями со стороны государственной телекоммуникационной компании «Туркментелеком», которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в Интернет.