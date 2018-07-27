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Россия в Совбезе ООН раскритиковала деятельность базы США «Ат-Танф» в Сирии
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    Россия в Совбезе ООН раскритиковала деятельность базы США «Ат-Танф» в Сирии

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    Россия в Совбезе ООН раскритиковала деятельность базы США «Ат-Танф» в Сирии

    Нью-Йорк, 27 июля. Военная база США «Ат-Танф» в Сирии не помогает урегулированию кризиса, заявил на заседании Совбеза ООН исполняющий обязанности постпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

    «Мы к тому же не видим, чтобы функционирование этой базы способствовало установлению мира и искоренению терроризма», — сказал Полянский

    Российский дипломат добавил, что не видно поставок гуманитарной помощи для обителей лагеря Рукбан. При этом «особняком стоят «Белые каски», которые принимали участие в провокациях с химическим оружием.

    Россия рассчитывает, что после эвакуации «Белых касок» в Сирии станет безопаснее, поскольку члены неправительственной организации «переберутся к своим западным спонсорам» в ЕС и США и не будут устраивать провокаций. 

    На базе «Ат-Танф» американские военные проводят обучение и оснащение сирийской оппозиции, в этом же районе силы междунродной коалиции оказывают поддержку курдским SDF. Однако курды проводят политику репрессий против коренного населения в некоторых районах провинции Ракка, Хасаки и Дейр-эз-Зор.

    США, как и коалиция по борьбе с ИГ1(запрещена в России) находятся в Сирии незаконно, без соответствующего мандата со стороны Дамаска и ООН. При ударах самолетов коалиции погибли тысячи мирных жителей республики. Россия и сирийские власти обвиняют «Белые каски» в инсценировках химических атак и распространении фейков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Шелковенко
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