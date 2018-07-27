Священник лишился работы за домогательства к прихожканам и зарезал жену в Подмосковье

Москва, 27 июля. Священник подмосковного прихода зарезал собственную супругу после того как лишился работы за домогательства к прихожанкам, рассказал отец убитой.

Будущий настоятель прихода в Подмосковье женился без любви на 30-летней местной учительнице. Женщина родила мужчине двух сыновей и продолжала работу в школе. По словам отца жертвы, священник регулярно издевался и иногда бил супругу.

Родители много раз предлагали дочери развестись, но она отказывалась, ссылаясь на то, что венчалась с мужем в церкви. Свободное от общения с паствой время священний проводил в дорогих ресторанах и катался на автомобиле. Дома его практически не было.

Избавиться от жены священник не мог, потому что боялся потерять работу. А женщина терпела все унижения с его стороны. В декабре 2017 года его выгнали из прихода за домогательства к прихожанкам. Теперь его ничто не сдерживало и мужчина мог развестить с женой.

Но вместо развода он пошел на убийство. Мужчина нанес жертве семь ножевых ранений и оставил тело в лесу. По словам отца погибшей, тело пролежало там два дня. Полиция задержала подозреваемого, он сознался в преступлении, пишет News.ru