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ВФЛА отреагировала на решение IAAF не восстанавливать организацию в правах
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    ВФЛА отреагировала на решение IAAF не восстанавливать организацию в правах

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    ВФЛА отреагировала на решение IAAF не восстанавливать организацию в правах

    Москва, 27 июля. Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин врызил разочарование в связи с решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать российскую организацию в правах.

    Ранее стало известно, что совет IAAF принял решение не восстанавливать членство ВФЛА в организации. В IAAF заявили, что российская сторона предпринимает недостаточные усилия для восстановления членства в ассоциации.

    «Мы разочарованы сегодняшним решением совета IAAF. Не скрою, мы рассчитывали на положительное решение совета, на частичное восстановление ВФЛА. К сожалению, этого не случилось», — сказал Шляхтин.

    Напомним, в ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА на основании расследования, которое проводилось комиссией Всемирного антидопингового агентства о якобы применении допинга в российской легкой атлетике. В результате приостановки членство ВФЛА российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

    Автор: Артем Никулин
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