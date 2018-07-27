Генсек ОБСЕ призвал дать миссии доступ на Украину после визита в Донбасс

Вена, 27 июля. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал предоставить доступ Специальной мониторинговой миссии организации на всю территорию Украины. Об этом и трудностях жизни мирных жителей в Донбассе представитель ОБСЕ написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Для выполнения своей работы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине», — отметил он.

В том числе состоялся визит генсека ОБСЕ в Донбасс, в ходе которого он познакомился с людьми, пересекавшими блокпост в Майорске, и увидел своими глазами трудности, с которыми сталкивается гражданское население на востоке Украины.

«Они продолжают страдать от ограничений в передвижении и доступе к основным услугам, таким как медицинское обслуживание», — написал Гремингер.

Напомним, политдиректора «нормандской четверки» по итогам встречи в Берлине договорились продолжить обсуждение проведения миротворческой операции ООН в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что российская сторона поддерживает идею введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Однако, по словам главы РФ, речь в данном вопросе может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

Однако Украина настаивает, чтобы миротворцы были размещены по всей территории Донбасса, в том числе в неподконтрольных районах. Это даст возможность Киеву захватить территории, несмотря на то, что минские соглашения предусматривают особый статус Донбасса.