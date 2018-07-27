Меню
Политика
Генсек ОБСЕ призвал дать миссии доступ на Украину после визита в Донбасс
Общество
Почти тонну радиоактивных грибов и ягод не пустили к продаже в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Генсек ОБСЕ призвал дать миссии доступ на Украину после визита в Донбасс

    77

    Генсек ОБСЕ призвал дать миссии доступ на Украину после визита в Донбасс

    Вена, 27 июля. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал предоставить доступ Специальной мониторинговой миссии организации на всю территорию Украины. Об этом и трудностях жизни мирных жителей в Донбассе представитель ОБСЕ написал на своей странице в социальной сети Twitter.

    «Для выполнения своей работы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине», — отметил он.

    Генсек ОБСЕ призвал дать миссии доступ на Украину после визита в Донбасс

    В том числе состоялся визит генсека ОБСЕ в Донбасс, в ходе которого он познакомился с людьми, пересекавшими блокпост в Майорске, и увидел своими глазами трудности, с которыми сталкивается гражданское население на востоке Украины.

    «Они продолжают страдать от ограничений в передвижении и доступе к основным услугам, таким как медицинское обслуживание», — написал Гремингер.

    Напомним, политдиректора «нормандской четверки» по итогам встречи в Берлине договорились продолжить обсуждение проведения миротворческой операции ООН в Донбассе.

    Президент России Владимир Путин заявлял ранее, что российская сторона поддерживает идею введения на территорию Донбасса миротворцев ООН. Однако, по словам главы РФ, речь в данном вопросе может идти исключительно о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Однако Украина настаивает, чтобы миротворцы были размещены по всей территории Донбасса, в том числе в неподконтрольных районах. Это даст возможность Киеву захватить территории, несмотря на то, что минские соглашения предусматривают особый статус Донбасса.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.