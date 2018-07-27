Посольство РФ в Лондоне надеется на личное общение с Юлией Скрипаль

Лондон, 27 июля. Российское посольство в Лондоне рассчитывает узнать личное мнение Юлии Скрипаль о возможности общения с дипломатами. Сотрудники дипмиссии не принимают во внимание видеобращение, которое было «записано под контролем полиции», сообщили в посольстве.

В российской дипмиссии прокомментировал телефонный разговор Юлии Скрипаль с ее родственницей Викторией, о котором писали СМИ. Собеседник РИА Новости отметил, что о содержании диалога Скрипалей ничего не известно.

Посольство не может ни подвердить, ни опровергнуть информацию. К тому же, британская сторона так и не предоставила дипломатам из России консульский доступ.

Дипломат напомнил, что и прежние обращения, которые приписывают Юлии Скрипаль, не развеяли сомнений о свободе ее действий и заявлений. Он подчеркнул, что в майском обращении сложилось впечатление — «выступление было написано под диктовку».

Собеседник добавил, что посольство рассчитывает в свободном общении услышать мнение Юлии о происходящем. Напомним, что в марте Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери. Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, при этом не предоставляя никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.