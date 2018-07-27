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Общество
Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора»
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    Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора»

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    Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора»

    Самара, 27 июля. Самарские коммунальщики подвесили «пирамиду позора» перед окном злостного неплательщика за водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «РКС-Самара».

    Пирамиду подвесили напротив балкона должника на Ново‐Садовой улице. Коммунальщики испробовали все законные способы воздействия на должника, однако надеются, что «пирамида позора» вынудит его погасить задолженность.

    Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора»

    Авторы задумки рассчитывают, что «пирамида позора» и массовое недовольство соседей заставят погасить долг не только неплательщика, но и остальных жильцов дома, которые накопили долги за водоснабжение на сумму более 150 тысяч рублей.

    «Пирамида позора» с надписями «вы должник», «оплатите долг» будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, до тех пор, пока он не рассчитается за услуги, которыми уже воспользовался.

    Автор: Артем Никулин
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