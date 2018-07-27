Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора»

Самара, 27 июля. Самарские коммунальщики подвесили «пирамиду позора» перед окном злостного неплательщика за водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «РКС-Самара».

Пирамиду подвесили напротив балкона должника на Ново‐Садовой улице. Коммунальщики испробовали все законные способы воздействия на должника, однако надеются, что «пирамида позора» вынудит его погасить задолженность.

Авторы задумки рассчитывают, что «пирамида позора» и массовое недовольство соседей заставят погасить долг не только неплательщика, но и остальных жильцов дома, которые накопили долги за водоснабжение на сумму более 150 тысяч рублей.

«Пирамида позора» с надписями «вы должник», «оплатите долг» будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, до тех пор, пока он не рассчитается за услуги, которыми уже воспользовался.