Все подачи делают русские: Путин заинтриговал американцев приглашением Трампу

Москва, 27 июля. После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в финской столице все подробности беседы мир узнает только от российской стороны, как и о приглашении в адрес американского главы посетить Москву на определенных условиях. Об этом сообщил старший международный корреспондент CNN Сэм Кайли.

По его словам, Москва определенно ожидает более предметных обсуждений актуальных мировых вопросов, уверен Кайли, которые были затронуты на прошедшей 16 июля встрече.

«Все подачи в этом международно-дипломатическом «теннисном матче» снова делают русские», — подчеркнул он.

В эфире CNN, материал которого переведен ИноТВ, корреспондент отметил, что приглашение Путина стало неожиданностью, ведь американская сторона ничего не сообщила своим гражданам. Известие пришло исключительно со стороны России.

В то же время российский лидер четко дал понять, что перед встречей должны быть выполнены определенные условия, которыми, догадывается Кайли, могут стать договоренности, к которым пришли главы РФ и США за закрытыми дверьми в Хельсинки.

«Мне кажется, что русские хотят, чтобы любая встреча в будущем носила более формальный и более предметно-содержательный характер», — отметил он.

Корреспондент добавил, что Россия якобы успешно организовывала «утечки» информации и даже открыто говорила о том, что обсуждалось на саммите. О вопросах от крымского референдума до ситуации в Сирии опять-таки говорила РФ. Ввиду чего, считает Кайли, американская сторона вынуждена была встать в защитную позицию, ведь ей нужно давать ответ на несколько версий происходящего: версию РФ, Трампа и самой администрации, которой придерживается американский госсекретарь.

«Очень интересно, как развиваются события», — заключил Кайли.

Напомним, встреча лидеров двух государств прошла в рамках саммита Россия — США 16 июля в Хельсинки. Подробнее о темах встречи рассказал ранее лидер России.

Позднее на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР Путин заявил, что уже приглашал своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву и видит заинтересованность Трампа в проведении дальнейших встреч. Пресс-секретарь Сара Сандерс подтвердила готовность главы Белого дома прилететь в Москву после официального приглашения, передает Infox.ru.