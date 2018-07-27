Хештеги становятся в США орудием политической борьбы
Вашингтон, 27 июля. Со времени своего появления 11 лет назад хештеги в социальной сети Twitter, изначально служившие для удобства поиска и навигации по сообществам, стали мощным инструментом продвижения рекламного контента или определенных тем.
Политическую окраску ключевые фразы или отдельные слова, предваряемые значком #, приобрели практически сразу, когда вброшенные через социальные сети хештеги типа #LibyaFeb17 вызвали целую цепь «разноцветных» революций от стран Магриба до Египта. Множество протестов и кампаний начала 2010-х прошли под хештегами типа #OccupyWallStreet и подобных ему. Этот несложный инструмент приобрел такое влияние, что в 2012 году Американское диалектологическое общество признало «хештег» словом года.
Наибольшей популярностью среди пользователей соцсети стали пользоваться так называемые «хештег-игры», когда задается какой-либо вопрос, начинающийся с символа #, а пользователи предлагают свои варианты ответа. На этой неделе значительное число американских пользователей Twitter были вовлечены в игру «Три невыносимых слова» (#3WordsICannotStand), призывающую написать, как и следует из названия, тройку слов, которые вызывают самую сильную неприязнь.
Активнее всего в игру включились сторонники Демократической партии США, превратив невинное развлечение в очередной раунд политической борьбы с президентом страны Дональдом Трампом.
Целый ряд «демократических» аккаунтов быстро вывел на первое место среди «трех самых ненавистных слов» сочетание «Президент Дональд Трамп» (President Donald Trump):
President Donald Trump #3WordsICannotStand pic.twitter.com/Sew4ZAOrrV— Mister Race Bannon (@MrRaceBannon) July 26, 2018
President Donald Trump#3WordsICannotStand @EsquireTags pic.twitter.com/TbrYwFd05r— NostraDonny (@Nostradonny) July 26, 2018
Многие предлагали вариант, сопровождаемый тэгом #3WordsICannotStand, — President D____d T___p («Президент Д-д Т-п»), говоря: «Я не только произносить, но даже и писать не буду» (I won't even say or write them).
President D____d T___p— Leah McElrath (@leahmcelrath) July 26, 2018
(I won't even say or write them.)#3WordsICannotStand
Еще одна разновидность этой хештег-игры с тем же смыслом — #threewordsicannotstand. Впрочем, ее результаты не слишком отличаются от предыдущего варианта. Очередной автор пишет для 15 000 читателей своего микроблога на Twitter, что этими словами для него являются «Синдром психорасстройства Трампа» (Trump Derangement Syndrome).
#ThreeWordsICannotStand : "Trump Derangement Syndrome." The most dangerous part about Trump isn't the president part. It's the precedent part. #Resist #ThursdayThoughts pic.twitter.com/Id9YKbHt6O— SPANG (@CMontyBurnsIII) July 26, 2018
Любое упоминание Трампа в Twitter часто сопровождается хештегом #IllegitimatePresident («Нелегитимный президент»), ведущим прямо на его страничку соцсети.
При желании можно обнаружить множество схожих результатов, высмеивающих в виде подобных «хештег-флешмобов» Трампа или республиканцев. Ради объективности нужно сказать, что и Хиллари Клинтон, кандидату в президенты США — 2016 от Демократической партии, также посвящается немало ответов. Безусловно, все это можно посчитать невинным развлечением сетевых бездельников, однако в США из любой мелочи привыкли делать далеко идущие выводы.
Ранее ФАН уже сообщало о борьбе Twitter за «улучшение качества информации», в результате которой в соцсети только за май и июнь этого года были безвозвратно уничтожены или заблокированы 40 миллионов «подозрительных» аккаунтов. По мнению Twitter, их владельцы своими «провокационными» сообщениями имели задачу «поляризировать и разделить» американское общество во время президентской кампании 2016 года, тем самым повлияв на результаты выборов.
Исследование Университета Клемсона в штате Южная Каролина, посвященное деятельности пресловутых «русских ботов» («Troll Factories: The Internet Research Agency and State-Sponsored Agenda Building») и послужившее основой для ряда статей о «российском вмешательстве» в The Washington Post и прочих СМИ, было построено в том числе и на анализе этих «хештег-игр».
В соответствии с этим отчетом явным подтверждением «русского тролля» явился ответ 12 апреля 2017 года пользователя @DonnieLMiller «иммигранты без документов — НЕЛЕГАЛЫ» (undocumented immigrants are ILLEGALS) в хештег-игре «оскорбить всех в 4 словах» (#OffendEveryoneIn4Words), за что аккаунт и был удален. Исследование приводит и другой пример «русского тролля», «сломавшего» американскую демократию: 11 июля 2015 года пользователь @LoraGreeen в игре «Спустить миллион за три слова» (#WasteAMillionIn3Words) предложил вариант «Пожертвуй #Хиллари» (Donate to #Hillary).
Несмотря на политику «прозрачности», как еще называют зачистки в Twitter, «демократические» аккаунты чувствуют себя замечательно и продолжают развлекаться, распространяя откровенное вранье и фейки не только о Трампе, но и о России с ее «вмешательствами».
Корреспонденты информационного агентства USA Really нашли авторов этого исследования из Университета Клемсона и предложили им дать честное и правдивое интервью, где они смогли бы рассказать:
— о том, кто заказал это исследование;
— какие еще были критерии для определения «русского тролля»;
— откуда были взяты предпосылки о существовании «фабрик троллей»;
— удивило ли их, что в «список Конгресса» вошли десятки реальных аккаунтов американцев;
— как могли ими же обнаруженные твиты на русском, немецком, итальянском, арабском, французском и испанском в принципе повлиять на что-либо;
— в самом ли деле достаточно 20-страничного исследования, 3 страницы которого — перечень источников типа Washington Post, Foreign Policy, Vice, чтобы считать «русских троллей» виновными в проигрыше «демократического кандидата»;
или еще что-нибудь интересное.
Ответ в USA Really действительно пришел. В интервью было отказано, вместо этого авторы исследования сами захотели узнать, какую роль играли Twitter-каналы, которые просто сообщали региональные новости. Судя по всему, не дозволяется даже предполагать то, что под каток цензуры в Twitter попали аккаунты каких-то местных американских гражданских журналистов.
Тем не менее редакция USA Really согласилась ответить на любые вопросы, относящиеся к реальной деятельности независимого информагентства, после чего у «исследователей» из Клемсонского университета интерес куда-то пропал.
Можно решить, что Клемсонский университет — какое-то неизвестное учебное заведение с сомнительной репутацией. Однако это совсем не так. Университет основан в 1889 году, является вторым крупнейшим в штате Южная Каролина, по числу студентов превосходит Гарвард, а по степени «исследовательской активности» находится на первом месте в США. Кстати, среди его выпускников — постоянный представитель США при ООН Нимрата Никки Рандхава Хейли (более известная как Никки Хейли), которую неоднократно уличали в открытой лжи.