Хештеги становятся в США орудием политической борьбы

Вашингтон, 27 июля. Со времени своего появления 11 лет назад хештеги в социальной сети Twitter, изначально служившие для удобства поиска и навигации по сообществам, стали мощным инструментом продвижения рекламного контента или определенных тем.

Политическую окраску ключевые фразы или отдельные слова, предваряемые значком #, приобрели практически сразу, когда вброшенные через социальные сети хештеги типа #LibyaFeb17 вызвали целую цепь «разноцветных» революций от стран Магриба до Египта. Множество протестов и кампаний начала 2010-х прошли под хештегами типа #OccupyWallStreet и подобных ему. Этот несложный инструмент приобрел такое влияние, что в 2012 году Американское диалектологическое общество признало «хештег» словом года.

Наибольшей популярностью среди пользователей соцсети стали пользоваться так называемые «хештег-игры», когда задается какой-либо вопрос, начинающийся с символа #, а пользователи предлагают свои варианты ответа. На этой неделе значительное число американских пользователей Twitter были вовлечены в игру «Три невыносимых слова» (#3WordsICannotStand), призывающую написать, как и следует из названия, тройку слов, которые вызывают самую сильную неприязнь.

Активнее всего в игру включились сторонники Демократической партии США, превратив невинное развлечение в очередной раунд политической борьбы с президентом страны Дональдом Трампом.

Целый ряд «демократических» аккаунтов быстро вывел на первое место среди «трех самых ненавистных слов» сочетание «Президент Дональд Трамп» (President Donald Trump):





Многие предлагали вариант, сопровождаемый тэгом #3WordsICannotStand, — President D____d T___p («Президент Д-д Т-п»), говоря: «Я не только произносить, но даже и писать не буду» (I won't even say or write them).

President D____d T___p



(I won't even say or write them.)#3WordsICannotStand — Leah McElrath (@leahmcelrath) July 26, 2018

Еще одна разновидность этой хештег-игры с тем же смыслом — #threewordsicannotstand. Впрочем, ее результаты не слишком отличаются от предыдущего варианта. Очередной автор пишет для 15 000 читателей своего микроблога на Twitter, что этими словами для него являются «Синдром психорасстройства Трампа» (Trump Derangement Syndrome).

Любое упоминание Трампа в Twitter часто сопровождается хештегом #IllegitimatePresident («Нелегитимный президент»), ведущим прямо на его страничку соцсети.

При желании можно обнаружить множество схожих результатов, высмеивающих в виде подобных «хештег-флешмобов» Трампа или республиканцев. Ради объективности нужно сказать, что и Хиллари Клинтон, кандидату в президенты США — 2016 от Демократической партии, также посвящается немало ответов. Безусловно, все это можно посчитать невинным развлечением сетевых бездельников, однако в США из любой мелочи привыкли делать далеко идущие выводы.

Ранее ФАН уже сообщало о борьбе Twitter за «улучшение качества информации», в результате которой в соцсети только за май и июнь этого года были безвозвратно уничтожены или заблокированы 40 миллионов «подозрительных» аккаунтов. По мнению Twitter, их владельцы своими «провокационными» сообщениями имели задачу «поляризировать и разделить» американское общество во время президентской кампании 2016 года, тем самым повлияв на результаты выборов.

Исследование Университета Клемсона в штате Южная Каролина, посвященное деятельности пресловутых «русских ботов» («Troll Factories: The Internet Research Agency and State-Sponsored Agenda Building») и послужившее основой для ряда статей о «российском вмешательстве» в The Washington Post и прочих СМИ, было построено в том числе и на анализе этих «хештег-игр».

В соответствии с этим отчетом явным подтверждением «русского тролля» явился ответ 12 апреля 2017 года пользователя @DonnieLMiller «иммигранты без документов — НЕЛЕГАЛЫ» (undocumented immigrants are ILLEGALS) в хештег-игре «оскорбить всех в 4 словах» (#OffendEveryoneIn4Words), за что аккаунт и был удален. Исследование приводит и другой пример «русского тролля», «сломавшего» американскую демократию: 11 июля 2015 года пользователь @LoraGreeen в игре «Спустить миллион за три слова» (#WasteAMillionIn3Words) предложил вариант «Пожертвуй #Хиллари» (Donate to #Hillary).

Несмотря на политику «прозрачности», как еще называют зачистки в Twitter, «демократические» аккаунты чувствуют себя замечательно и продолжают развлекаться, распространяя откровенное вранье и фейки не только о Трампе, но и о России с ее «вмешательствами».

Корреспонденты информационного агентства USA Really нашли авторов этого исследования из Университета Клемсона и предложили им дать честное и правдивое интервью, где они смогли бы рассказать:

— о том, кто заказал это исследование;

— какие еще были критерии для определения «русского тролля»;

— откуда были взяты предпосылки о существовании «фабрик троллей»;

— удивило ли их, что в «список Конгресса» вошли десятки реальных аккаунтов американцев;

— как могли ими же обнаруженные твиты на русском, немецком, итальянском, арабском, французском и испанском в принципе повлиять на что-либо;

— в самом ли деле достаточно 20-страничного исследования, 3 страницы которого — перечень источников типа Washington Post, Foreign Policy, Vice, чтобы считать «русских троллей» виновными в проигрыше «демократического кандидата»;

или еще что-нибудь интересное.

Ответ в USA Really действительно пришел. В интервью было отказано, вместо этого авторы исследования сами захотели узнать, какую роль играли Twitter-каналы, которые просто сообщали региональные новости. Судя по всему, не дозволяется даже предполагать то, что под каток цензуры в Twitter попали аккаунты каких-то местных американских гражданских журналистов.

Тем не менее редакция USA Really согласилась ответить на любые вопросы, относящиеся к реальной деятельности независимого информагентства, после чего у «исследователей» из Клемсонского университета интерес куда-то пропал.

Можно решить, что Клемсонский университет — какое-то неизвестное учебное заведение с сомнительной репутацией. Однако это совсем не так. Университет основан в 1889 году, является вторым крупнейшим в штате Южная Каролина, по числу студентов превосходит Гарвард, а по степени «исследовательской активности» находится на первом месте в США. Кстати, среди его выпускников — постоянный представитель США при ООН Нимрата Никки Рандхава Хейли (более известная как Никки Хейли), которую неоднократно уличали в открытой лжи.