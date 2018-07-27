Начальника СИЗО в Нальчике обвинили в домогательствах

Нальчик, 27 июля. Сотрудница СИЗО в Кабардино-Балкарии сообщила в правоохранительные органы, что руководитель учреждения, в котором она работает, пытался ее изнасиловать.

Следственный комитет РФ по Кабардино-Балкарской Республике заявил о возбуждении уголовного дела против начальника ФСИН города Нальчик. По версии следствия, мужчина неоднократно пытался склонить женщину к близости.

2 июня 2016 года мужчина напал на подчиненную и попытался принудить ее к половой связи. Однако женщине удалось вырваться из рук насильника. Позднее она обратилась в полицию с заявлением, пишет News.ru. Ведется расследование.