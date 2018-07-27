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Политика
Россия отреагировала на намерение США разместить оружие в космосе
Политика
Россия отреагировала на намерение США разместить оружие в космосе
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    Россия отреагировала на намерение США разместить оружие в космосе

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    Россия отреагировала на намерение США разместить оружие в космосе

    Москва, 27 июля. Россия продолжит активную работу, направленную на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

    В МИД РФ напомнили, что в течение нескольких последних лет Москва неоднократно выступала с предложениями, которые направлены на предотвращения гонки вооружений в космосе. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит работу на этом направлении, а также выразили надежду на то, что США откажутся от разработки космического оружия.

    «Хотелось бы надеяться, что здравый смысл возобладает и в США. Рассчитываем на то, что Вашингтон все-таки откажется от шагов, оказывающих самое негативное влияние на состояние международной безопасности, и поддержит не только на словах, но и на практике», — говорится в сообщении.

    Накануне стало известно, что США намерены ускорить процесс разработки космического оружия, которое предназначено для обнаружения пуска и перехвата баллистических ракет. Спутниковые системы обнаружения и перехвата баллистических ракет должны быть развернуты в космосе не позднее 2022 года.

    Автор: Артем Никулин
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