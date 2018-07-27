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Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в «кибератаке»
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    Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в «кибератаке»

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    Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в «кибератаке»

    Берлин, 27 июля. Правоохранительные органы Германии заявили, что, предположительно, хакеры из России якобы проникли в коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR.

    Издание Der Spiegel со ссылкой на источники в силах безопасности Германии сообщило, что хакеры якобы заразили около десяти компьютеров в начале июня текущего года. Представители ФРГ утверждают, что оперативно «предотвратили атаку», однако российские хакеры якобы смогли похитить часть данных.

    Немецкие СМИ обвинили российских хакеров в «кибератаке»

    Стоит отметить, что это не первое обвинение Берлина в адрес Москвы. Российская сторона неоднократно отвергала подобные заявления, которые не были подкреплены никакими доказательствами.

    К нападкам ранее присоединились и Соединенные Штаты, где заявили о якобы «вмешательстве» российских хакеров в работу энергосистем страны.

    Автор: Екатерина Кухарева
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