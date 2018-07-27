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Богданов и посол Сирии обсудили подготовку переговоров в Сочи
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    Богданов и посол Сирии обсудили подготовку переговоров в Сочи

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    Богданов и посол Сирии обсудили подготовку переговоров в Сочи

    Москва, 27 июля. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в Москве с сирийским послом Риядом Хаддадом. Он обсудил вопрос подготовки переговоров в Сочи в формате «Астаны», говорится в сообщении МИД России. 

    Российская и сирийская стороны обменялись мнениями по широкому ряду вопросов. Речь шла о подготовке десятого раунда переговоров по Сирии в астанинском формате. МИД РФ напомнил, что встреча состоится 30-31 июля. 

    Отмечается, что на площадку в Сочи прибудут представители стран-гарантов перемирия — РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, сирийская оппозиция, делегация Дамаска. Участники диалога планируют обсудить вопрос об обмене задержанными и поиске пропавших. 

    Россия активно содействует процессу урегулирования в Сирии. В начале 2018 года в Сочи состоялась масштабный Конгресс национального диалога, в котором смогли принять участие представители самых разных социальных групп и политических объединений. Итогом встречи стало решение о создании конституционной комиссии Сирии.

    Автор: Юлия Шелковенко
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