Богданов и посол Сирии обсудили подготовку переговоров в Сочи

Москва, 27 июля. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился в Москве с сирийским послом Риядом Хаддадом. Он обсудил вопрос подготовки переговоров в Сочи в формате «Астаны», говорится в сообщении МИД России.

Российская и сирийская стороны обменялись мнениями по широкому ряду вопросов. Речь шла о подготовке десятого раунда переговоров по Сирии в астанинском формате. МИД РФ напомнил, что встреча состоится 30-31 июля.

Отмечается, что на площадку в Сочи прибудут представители стран-гарантов перемирия — РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, сирийская оппозиция, делегация Дамаска. Участники диалога планируют обсудить вопрос об обмене задержанными и поиске пропавших.

Россия активно содействует процессу урегулирования в Сирии. В начале 2018 года в Сочи состоялась масштабный Конгресс национального диалога, в котором смогли принять участие представители самых разных социальных групп и политических объединений. Итогом встречи стало решение о создании конституционной комиссии Сирии.