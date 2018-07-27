«Нафтогаз» не смог купить газ у частных украинских компаний



Киев, 27 июля. Государственная компания «Нафтогаз Украины» не смогла купить у украинских компаний газ собственной добычи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нафтогаз с июня пытался совершить тестовую закупку газа собственной добычи у газодобывающих предприятий на внутреннем рынке страны, однако ни одного предложения не поступило. За одну тысячу кубометров газа «Нафтогаз» предлагал 6,9 тысяч гривен (около 16 тысяч рублей).

«Нафтогаз» не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август», — отметили в пресс-службе.

В связи с этим в «Нафтогаз» решил повысить цену на закупку природного газа собственной добычи у украинских частных газодобывающих предприятий до 8088 гривен.