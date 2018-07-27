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Украинцев назвали лидерами по покупке жилья в Польше
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    Украинцев назвали лидерами по покупке жилья в Польше

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    Украинцев назвали лидерами по покупке жилья в Польше

    Варшава, 27 июля. На протяжении трех лет украинцы удерживают лидирующую позицию по объему покупки жилья в Польше, заняв 27% приобретенных иностранцами квартир.

    Согласно данным польского издания Dziennik, граждане Украины приобрели в прошлом году 70 тысяч квадратных метров, что на 16% больше, чем в 2016 году.

    Таким образом, украинцы третий год подряд покупают наибольшую площадь жилых помещений в европейском государстве в сравнении с другими национальностями, обойдя немцев, белорусов, англичан и французов.

    «Украинцы в прошлом году купили в Польше 1191 жилище по сравнению с 1023 в 2016 году», — говорится в публикации польского издания.

    Стоит отметить, что вопрос массовой миграции украинцев в европейские страны, в особенности в Польшу, часто обсуждается экспертами и представителями СМИ. Ранее стало известно, что украинцы, уезжающие из страны на заработки в польское государство, становятся жертвами трудового рабства.

    Мигрировавшие граждане каждый месяц жалуются на факты принудительного труда, необоснованные штрафы, лишение паспортов и зарплаты.

    Автор: Екатерина Кухарева
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