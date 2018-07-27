Украинцев предупредили о резком подорожании алкоголя

Киев, 27 июля. Стоимость алкогольных напитков на Украине в сентябре повысится на 13% из-за роста минимальной розничной цены. Об этом в пятницу заявил депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко, который руководит Украинской ассоциацией поставщиков торговых сетей.

По его словам, за шесть месяцев стоимость алкогольной корзины уже выросла на 2% (на 3,6 гривны или на 8,51 рубля). Согласно данным Госстата, абсолютно все виды алкогольных напитков в первом полугодии подорожали на 1-3%. К примеру, стоимость водки выросла на 1%, стоимость пива — на 2%, стоимость украинских вин — на 3%.

«Уже в сентябре можно ожидать резкий рост стоимости алкоголя в связи с поднятием минимальной розничной цены на весь алкоголь», — цитируют Дорошенко украинские СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Украине в очередной раз подорожал проезд в общественном транспорте. По словам бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, стоимость проезда с 2013 года выросла в 5,3 раза.