Спонсор объяснил, почему украинка Свитолина отказалась ехать в Москву

Киев, 27 июля. Первая украинская ракетка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, отказалась ехать на турнир по теннису в Москве.

Директор Moscow River Cup Александр Островский считает, что украинка не поехала в Россию из-за политики. Он отметил, что было подписано соглашение с командой Свитолиной, пишет «Чемпионат».

Однако спортсменка решила не играть в Москве. Известно, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов. Кубок завершится 29 июля.

Спонсор украинской теннисистки Юрий Сапронов позднее сообщил, что поддержал решение Свитолиной. Он пояснил, что в отказе спортсменки нет политической подоплеки.

«Если вы хотите найти только политику, то тут каждый решает сам», — заявил он украинскому изданию «Трибуна».

По словам Сапронова, если бы Элина поехала в Москву, ей бы уже на следующий день пришлось лететь в США и Канаду. Он добавил, что акклиматизация и десятичасовая разница могут сыграть не в пользу его подопечной.