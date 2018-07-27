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Спонсор объяснил, почему украинка Свитолина отказалась ехать в Москву
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    Спонсор объяснил, почему украинка Свитолина отказалась ехать в Москву

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    Спонсор теннисистки Элины Свитолиной объяснил отказ украинки ехать в Москву

    Киев, 27 июля. Первая украинская ракетка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, отказалась ехать на турнир по теннису в Москве.

    Директор Moscow River Cup Александр Островский считает, что украинка не поехала в Россию из-за политики. Он отметил, что было подписано соглашение с командой Свитолиной, пишет «Чемпионат».

    Однако спортсменка решила не играть в Москве. Известно, что призовой фонд Moscow River Cup составляет 750 тысяч долларов. Кубок завершится 29 июля.

    Спонсор украинской теннисистки Юрий Сапронов позднее сообщил, что поддержал решение Свитолиной. Он пояснил, что в отказе спортсменки нет политической подоплеки.

    «Если вы хотите найти только политику, то тут каждый решает сам», — заявил он украинскому изданию «Трибуна».

    По словам Сапронова, если бы Элина поехала в Москву, ей бы уже на следующий день пришлось лететь в США и Канаду. Он добавил, что акклиматизация и десятичасовая разница могут сыграть не в пользу его подопечной.

    Автор: Юлия Шелковенко
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