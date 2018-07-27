Перестаньте его хоронить: пресс-секретарь рассказала о состоянии Кобзона
Москва, 27 июля. Пресс-секретарь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Варвара Виноградова опровергла информацию об ухудшении его состояния.
В беседе с Федеральным агентством новостей, она попросила перестать «хоронить его раньше времени». По ее словам, россияне звонят в приемную и переживают по поводу состояния его здоровья.
«Некоторые и правда решили, что умер. Перестаньте его хоронить раньше времени», — заявила Виноградова.
Отметим, что телеканал "Рен ТВ" сообщил со ссылкой на свой источник, что состояние Кобзона ухудшилось и он не может самостоятельно дышать. Медики якобы подключили его к аппарату искусственного дыхания.
Ранее супруга народного артиста Нинель подтвердила, что Кобзон находится в больнице. По ее словам он проходит плановое обследование — раз в три месяца.
«Он жив, все нормально», — сказала Нелли Кобзон в интервью порталу Super.