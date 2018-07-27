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Перестаньте его хоронить: пресс-секретарь рассказала о состоянии Кобзона
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    Перестаньте его хоронить: пресс-секретарь рассказала о состоянии Кобзона

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    Перестаньте его хоронить: Пресс-секретарь рассказала информацию о состоянии Кобзона

    Москва, 27 июля. Пресс-секретарь народного артиста СССР Иосифа Кобзона Варвара Виноградова опровергла информацию об ухудшении его состояния.

    В беседе с Федеральным агентством новостей, она попросила перестать «хоронить его раньше времени». По ее словам, россияне звонят в приемную и переживают по поводу состояния его здоровья.

    «Некоторые и правда решили, что умер.  Перестаньте его хоронить раньше времени», — заявила Виноградова.

    Отметим, что телеканал "Рен ТВ" сообщил со ссылкой на свой источник, что состояние Кобзона ухудшилось и он не может самостоятельно дышать. Медики якобы подключили его к аппарату искусственного дыхания.

    Ранее супруга народного артиста Нинель подтвердила, что Кобзон находится в больнице. По ее словам он проходит плановое обследование — раз в три месяца.

    «Он жив, все нормально», — сказала Нелли Кобзон в интервью порталу Super.

    Автор: Денис Коробейников
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