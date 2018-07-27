В Петербурге заложили камень на месте будущего проспекта Крузенштерна. ФАН-ТВ

Накануне празднования дня ВМФ в Петербурге состоялась церемония открытия закладного камня на будущем проспекте Крузенштерна. Топонимическая комиссия приняла положительное решение о присвоении имени адмирала одной из улиц в 2016 году. Проспект Крузенштерна станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом.

«Это торжественный и знаковый момент, потому что проспект Крузенштерна на намывной части Васильевского острова будет самой длинной магистралью, и я не сомневаюсь, что он преобразит эту землю», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга, Александр Говорунов.

В честь такого важного события в Северную столицу приехали потомки Ивана Крузенштерна из семи стран мира — Украины, Грузии, Германии, Эстонии, Испании, Аргентины и Дании.

«Есть памятник Крузенштерну — стоит на набережной Лейтенанта Шмидта — кадетский корпус, теперь есть проспект Крузенштерна. И все туристы, которые будут приезжать, они будут ступать на проспект Крузенштерна, это просто честь. И сегодня такой замечательный день, когда многие Крузенштерны приехали в Петербург», — говорит прямой потомок И.Ф.Крузенштерна, Александр Прищепов

Родственники возложили цветы к памятнику адмирала и присутствовали на выстреле со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Полуденный выстрел, посвященный мореплавателю Ивану Крузенштерну, доверили осуществить капитану запаса Глебу Михайлику.

Проспект Крузенштерна появится на карте города благодаря усилиям членов Всемирного клуба петербуржцев и потомку мореплавателя Алексею Крузенштерну.

«Ведь это же будет не только проспект Крузенштерна, это будет и переулок Лисянского, бульвар Шефнера, бульвар Вилькицких, улица Головнина и улица Лисянского. В наш морской город будут въезжать люди, и проезжать это сито морских фамилий. Это же прекрасно», — считает член Русского географического общества Алексей Крузенштерн.

Проспект Крузенштерна станет самым длинным на намывной территории Васильевского острова.