МВД обнародовало фото напавшего с ножом на полицейского в центре Москве

Москва, 27 июля. Министерство внутренних дел обнародовало фото мужчины, который напал на сотрудника полиции возле посольства Словакии в центре Москвы.

Ранее стало известно, что источник сообщил, что возле здания посольства Словакии в Москве, неизвестный напал с ножом на командира взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств, в результате чего полицейский получил несколько ножевых ранений​​​.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает его личность, а также проводит комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.

По данным ведомства, нападавшему на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие джинсы с подворотами, на голове черная вязаная шапка.