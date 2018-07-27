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МВД обнародовало фото напавшего с ножом на полицейского в центре Москве
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    МВД обнародовало фото напавшего с ножом на полицейского в центре Москве

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    МВД обнародовало фото напавшего с ножом на полицейского в центре Москве

    Москва, 27 июля. Министерство внутренних дел обнародовало фото мужчины, который напал на сотрудника полиции возле посольства Словакии в центре Москвы.

    Ранее  стало известно, что источник сообщил, что возле здания посольства Словакии в Москве, неизвестный напал с ножом на командира взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств, в результате чего полицейский получил несколько ножевых ранений​​​.

    Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция устанавливает его личность, а также проводит комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.

    МВД обнародовало фото напавшего с ножом на полицейского в центре Москве

    По данным ведомства, нападавшему на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие джинсы с подворотами, на голове черная вязаная шапка.

    Автор: Артем Никулин
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