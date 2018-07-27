Онкологи посоветовали врачам всех специальностей избавиться от боязни рака

Москва, 27 июля. В рамках пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы против рака головы и шеи члены Евразийского общества по борьбе с этой болезнью обсудили проблемы ранней диагностики и лечения недуга. Канцерофобия (боязнь рака. — Прим. ред.) и недостаток знаний в онкологии мешают терапевтам, стоматологам и врачам других специальностей выявлять опасные заболевания на 1-й и 2-й стадиях, считают врачи-онкологи.

«СССР построил самую разветвленную сеть онкоцентров по всей стране и сделал это раньше, чем США. Но в это же время онкологи стали отдельной кастой, обособленной от врачей остальных специальностей. Сегодня врачи общего профиля — терапевты, стоматологи, гинекологи — боятся рака не меньше, чем население, и отправляют пациента с жалобами куда угодно, только не к онкологу. А раннее обращение очень часто позволяет успешно лечить болезнь», — рассказал основатель и директор Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан.

Особое внимание специалисты уделили проблемам органов головы и шеи.

В России около 35 000 человек ежегодно заболевают онкологическими заболеваниями области головы и шеи без учета опухолей кожи. Больше половины из них умирает в первые два года с момента установки диагноза из-за позднего обращения к врачу.

«Менталитет нашего человека таков, что мы всегда торгуемся и ищем тот предел, что можем и чего не можем делать. Как в детстве: а если я буду себя хорошо вести, мне купят шоколадку? В ситуации с онкологическими заболеваниями так не получится. Чтобы снизить риск возникновения рака, нужно вести нормальную полноценную жизнь, но при этом отказаться от того, что может увеличить риск, — от курения, некачественного питания и тому подобного», — пояснил научный сотрудник Отделения микрохирургии Онкологического института им. П. А. Герцена Петр Никифорович.

Специалисты также отметили, что в большинстве случаев злокачественных опухолей органов головы и шеи (головной мозг специалисты к ним не относят) прослеживается прямая связь с пристрастием пациента к курению.