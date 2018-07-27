Мы становимся центром силы в этом сатанизме: Хирург о войне Запада с «Ночными волками»

«Банда байкеров Владимира Путина создает военный лагерь в стране — члене НАТО». Под таким заголовком вышла статья в американском Newsweek. Федеральное агентство новостей попросило прокомментировать ее Александра Хирурга Залдостанова, лидера «Ночных волков», о которых идет речь в публикации.

Журналистка Newsweek Кристина Маза утверждает, что «Ночные волки» создали «внутри страны — члена ЕС и НАТО лагерь военного типа».

«Министерство иностранных дел Словакии заявило, что оно следит за деятельностью группы и обеспокоено ее присутствием в стране, но пока, похоже, «Ночные волки» не сделали ничего незаконного, — пишет американская журналистка. — Тем не менее некоторые активисты утверждают, что группа прибыла, чтобы поднять беспокойство и разжечь антиевропейские и антинатовские настроения».

Лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдостанов назвал эту статью «полнейшим бредом».

«Против нас идет война. Она проходит не на военных фронтах, а в боях за сознание. Потому что по большому счету скоро будет наплевать, кому принадлежат заводы, газеты, пароходы. Важно, кому будет принадлежать сознание. Враг это хорошо понимает», — сказал Хирург в интервью ФАН.

Он назвал «Ночных волков», 23 июня этого года торжественно открывших европейское отделение мотоклуба в недавно реконструированном комплексе Patriot Park недалеко от словацкого города Трнава, слишком ярким российским явлением, которое очень раздражает Запад.

«Поэтому нас всячески притесняют. И в нашем конкретном случае западная пропагандистская машина демонстрирует свою независимость от кодекса чести. В войне, объявленной против нас, для Запада все средства хороши. Поэтому они называют музей Второй мировой войны, действующий на территории мотоклуба в Словакии, военным лагерем. А ведь это всего лишь экспозиция, посвященная истории 8-го особого мотоциклетного полка и диорама Сталинградской битвы, а также выставка, посвященная 1-й чехословацкой танковой бригаде, и экспозиция старинных мотоциклов и автомобилей. Вся техника — списанная, не работающая», — пояснил Александр Залдостанов.

По его словам, словацкие русофобы извращают и переворачивают все, что делают «Ночные волки», стремясь угодить настроенным против России руководителям ЕС и НАТО.

«Они хотят изолировать Россию не только в геополитическом плане, но и в общечеловеческом. Чтобы с нами никто не общался. Но в этом плане эта огромная пропагандистская машина не работает, начинает буксовать, потому что я вижу только позитивное отношение к нам простых словаков, поляков и других европейцев. Нас уважают за нашу принципиальную позицию, убеждения и дружелюбие. И это проявляется в огромном количестве европейцев, которые приходят на наши байк-шоу», — подчеркнул лидер «Ночных волков».

Хирург отметил, что свободу слова, свободу мысли и прочие демократические ценности в Европе грубо притесняют, несмотря на то, что они прописаны в их конституциях и прочих законах.

«По факту мы столкнулись с диктатурой и деспотизмом. Притесняют любое инакомыслие. Но чем больше санкций вводят против меня и «Ночных волков», чем больше нас запрещают в разных странах, тем выше интерес к нашей деятельности. Мы становимся центром силы и притяжения в этом глобальном сатанизме», — сказал Залдостанов.

По его мнению, это очень раздражает Запад. И от своего бессилия там придумывают такие абсурдные вещи, как обвинение «Ночных волков» в том, что их база угрожает объекту ядерной энергетики в Ясловской Богунице.