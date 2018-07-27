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Патрушев и Болтон могут встретиться в конце лета — Рябков
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    Патрушев и Болтон могут встретиться в конце лета — Рябков

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    Патрушев и Болтон могут встретиться в конце лета — Рябков

    Москва, 27 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева может пройти до конца лета.

    Рябков подтвердил, что Москва прорабатывает вопрос проведения встречи Болтона и Патрушева. Кроме того, российская сторона рассчитывает, что встреча состоится в ближайшем будущем, однако конкретные даты и место встречи будут согласовываться Вашингтоном и Москвой.

    «Я, по крайней мере, исхожу из того, что она может состояться до конца лета», — заявил Рябков журналистам.

    Автор: Дарья Смолина
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