Патрушев и Болтон могут встретиться в конце лета — Рябков
Москва, 27 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева может пройти до конца лета.
Рябков подтвердил, что Москва прорабатывает вопрос проведения встречи Болтона и Патрушева. Кроме того, российская сторона рассчитывает, что встреча состоится в ближайшем будущем, однако конкретные даты и место встречи будут согласовываться Вашингтоном и Москвой.
«Я, по крайней мере, исхожу из того, что она может состояться до конца лета», — заявил Рябков журналистам.