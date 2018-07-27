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Дамаск готов создать условия для приема беженцев в Сирии — МИД РФ
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    Дамаск готов создать условия для приема беженцев в Сирии — МИД РФ

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    Дамаск готов создать условия для приема беженцев в Сирии — МИД РФ

    Москва, 27 июля. Дамаск готов создать все условия для безопасного приема и размещения сирийских беженцев, заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев в ходе заседания координационного штаба по возвращению беженцев на родину.

    Российские дипломаты регулярно поддерживают контакты с властями Сирии. 25 июля делегация РФ во главе со спецпосланником президента по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым встретилась с президентом САР Башаром Асадом.

    По словам Николая Бурцева, во время беседы стороны уделили большое внимание теме восстановления Сирии. Также речь шла о возвращении беженцев в страну. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Асад приветствовал инициативу Москвы в этом направлении.

    Он выразил готовность создать условия для безопасного приема сирийцев, сказал Бурцев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Египет заявил о желании помочь сирийских беженцам. Здесь же добавили, что еще несколько стран хотят присоединиться к процессу.

    Автор: Юлия Шелковенко
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