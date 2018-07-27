Меню
Политика
МИД РФ рассматривает возможность встречи Лаврова и Помпео
Политика
Россия отреагировала на намерение США разместить оружие в космосе
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ рассматривает возможность встречи Лаврова и Помпео

    64

    МИД РФ рассматривает возможность встречи Лаврова и Помпео

    Москва, 27 июля. Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в РФ не выносился на обсуждение, однако его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможна в рамках международных мероприятий. Об этом сообщил замглавы российского ведомства Сергей Рябков.

    По его словам, министерство изучает возможность проведения встречи двух политиков, однако пока есть определенные трудности в связи с загруженными графиками Помпео и Лаврова.

    В том числе решение вопроса переговоров в Сингапуре, где с 30 июля по 4 августа пройдет министерская встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), зависит от совпадения планов двух сторон.

    МИД РФ рассматривает возможность встречи Лаврова и Помпео

    Напомним, министр иностранных дел России в субботу, 21 июля, провел телефонные переговоры с Помпео. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Вашингтона, стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений РФ и США.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.