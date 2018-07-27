МИД РФ рассматривает возможность встречи Лаврова и Помпео

Москва, 27 июля. Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в РФ не выносился на обсуждение, однако его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможна в рамках международных мероприятий. Об этом сообщил замглавы российского ведомства Сергей Рябков.

По его словам, министерство изучает возможность проведения встречи двух политиков, однако пока есть определенные трудности в связи с загруженными графиками Помпео и Лаврова.

В том числе решение вопроса переговоров в Сингапуре, где с 30 июля по 4 августа пройдет министерская встреча Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), зависит от совпадения планов двух сторон.

Напомним, министр иностранных дел России в субботу, 21 июля, провел телефонные переговоры с Помпео. В ходе беседы, которая состоялась по инициативе Вашингтона, стороны обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений РФ и США.