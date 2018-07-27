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Политика
«Он сделал свой выбор»: Чаплин предложил УПЦ отлучить Порошенко от церкви
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    «Он сделал свой выбор»: Чаплин предложил УПЦ отлучить Порошенко от церкви

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    «Он сделал свой выбор»: Чаплин предложил УПЦ отлучить Порошенко от церкви

    Москва, 27 июля. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) имеет все основания для того, чтобы отлучить президента Украины Петра Порошенко. Такое заявление сделал в пятницу настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, бывший официальный представитель РПЦ Всеволод Чаплин.

    По его словам, Порошенко сделал свой выбор в пользу церковного раскола. Киев принял беспрецедентные меры для того, чтобы не пустить паломников УПЦ МП на крестный ход, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси. В то же время мероприятия непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) украинские власти всячески поощряют. Ожидается, что Порошенко лично примет участие в крестном ходе УПЦ КП.

    «Петр Порошенко однозначно сделал свой религиозно-общественный выбор. Откровенно говоря, я бы на месте руководства канонической церкви на Украине давно бы отлучил его от церкви, поскольку он участвует в действах раскольников и причащается у униатов», — пояснил Чаплин Nation News.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в крестном ходе в Киеве приняли участие 250 тыс. человек. Накануне официальная украинская церковь заявила, что чиновники запугивают перевозчиков, чтобы они не доставляли верующих в Киев. В Одессе неизвестные даже сожгли автопарк одной из транспортных компаний.

    Автор: Антон Соколов
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