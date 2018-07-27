В Польше трудовая мигрантка c Украины прямо в поле родила дочь и попыталась ее убить

Варшава,27 июля. Трудовая мигрантка с Украины, работавшая на овощебазе в Польше, прямо в поле родила ребенка, после чего попыталась убить младенца.

Об инциденте под Люблином сообщило «Польское радио». По данным журналистов, 36-летняя украинка работала, несмотря на последние сроки беременности, а когда у нее отошли воды, просто отправилась в уборную, где родила девочку, которую после этого попыталась убить.

Окровавленную роженицу нашли другие работницы базы. По их словам, младенец лежал в пластиковой емкости. Ее экстренно доставили в больницу, где врачи смогли сохранить ей жизнь. Мигрантку также госпитализировали. По данному факту ведется проверка.