Футболист сборной РФ Зобнин хочет взять автограф у Путина на встрече в Кремле

Москва, 27 июля. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин рассказал, что хочет взять автограф у российского президента Владимира Путина на встрече в Кремле.

По словам, Зобнина, игроки московского «Спартака», которые играли за сборную России на чемпионате мира по футболу, обязательно поедут на мероприятие.

«Я не волнуюсь перед встречей, хотя, конечно, хочется увидеть президента. Если будет возможность, я бы взял автограф у президента, почему нет?» — сказал Зобнин журналистам.

Напомним, президент России Владимир Путин вручит государственные награды и почетные грамоты 23 игрокам сборной России и 6 тренерам национальной команды. Мероприятие пройдет в Екатерининском зале Кремля в субботу. Отметим, что в этот же день у «Спартака» пройдет матч чемпионата РФ против «Оренбурга» в 19.00.