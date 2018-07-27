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Политика
МИД РФ: Россия и Турция провели в Анкаре переговоры по ситуации в Сирии
Политика
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    МИД РФ: Россия и Турция провели в Анкаре переговоры по ситуации в Сирии

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    МИД РФ: Россия и Турция провели в Анкаре переговоры по ситуации в Сирии

    Москва, 27 июля. Российские и турецкие дипломаты обсудили ситуацию в Сирии на переговорах в Анкаре.

    Спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин провели встречу с представителями МИД, военных и разведструктур Турецкой республики.

    На встрече они рассматривали ситуацию в зоне деэскалации Идлиб. Кроме этого, стороны обсудили мероприятия по возвращению сирийских беженцев на родину. Российские дипломаты подчеркнули важность обеспечения для них безопасного и достойного приема. Стороны подчеркнули обоюдную приверженность к политическому урегулированию в САР.

    Россия и Турция выступают за продвижение долгосрочного политического урегулирования в САР, — сообщает пресс-служба МИД РФ.

    Напомним, что в 30-31 июля в Сирии пройдет десятая Международная встреча по Сирии. В ней примут участия Иран, Россия, Турция, а также спецпосланник генсека ООН Стеффан де Мистура.

    Автор: Денис Коробейников
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