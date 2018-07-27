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Глава Пентагона прокомментировал возможность встречи с Шойгу
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    Глава Пентагона прокомментировал возможность встречи с Шойгу

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    Глава Пентагона прокомментировал возможность встречи с Шойгу

    Вашингтон, 27 июля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассматривает возможность встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

    По данным информационного агентства Reuters, Мэттис отметил, что пока по данному вопросу не принято никакого решения.

    «Я рассматриваю возможность встречи с моим коллегой, но никакого решения еще нет», — сказал глава Пентагона.

    Напомним, встреча президентов США и России прошла в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы мировой повестки и развитие двусторонних отношений. Шойгу после проведенного саммита выразил надежду на военное сотрудничество РФ и США.

    Глава Пентагона прокомментировал возможность встречи с Шойгу

    В то же время заместитель главы Пентагона Джон Руд заявил ранее, что Соединенные Штаты заинтересованы в активизации диалога с Россией по вопросам поддержания стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Он напомнил, что в прошлом страны успешно сотрудничали в этой области.

    Автор: Екатерина Кухарева
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