Глава Пентагона прокомментировал возможность встречи с Шойгу

Вашингтон, 27 июля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассматривает возможность встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.

По данным информационного агентства Reuters, Мэттис отметил, что пока по данному вопросу не принято никакого решения.

«Я рассматриваю возможность встречи с моим коллегой, но никакого решения еще нет», — сказал глава Пентагона.

Напомним, встреча президентов США и России прошла в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы мировой повестки и развитие двусторонних отношений. Шойгу после проведенного саммита выразил надежду на военное сотрудничество РФ и США.

В то же время заместитель главы Пентагона Джон Руд заявил ранее, что Соединенные Штаты заинтересованы в активизации диалога с Россией по вопросам поддержания стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Он напомнил, что в прошлом страны успешно сотрудничали в этой области.