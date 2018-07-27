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Центр по подготовке саперов появится в Сирии — МЧС России
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    Центр по подготовке саперов появится в Сирии — МЧС России

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    Центр по подготовке саперов появится в Сирии — МЧС России

    Москва, 27 июля. В Сирии появится центр по подготовке специалистов для гуманитарного разминирования, их будут обучать российские инструкторы. Об этом заявил представитель МЧС РФ Игорь Веселов.

    В конце июля эксперты МЧС России провели консультации в Бейруте и Дамаске с сирийскими властями и представителями ООН по вопросам разминирования. Российские саперы принимают участие в гуманитарном разминировании в Сирии, отметил Веселов.

    В ходе рабочей встречи было принято решение создать центр по подготовке саперов, который будет проводить обучение по международным стандартам. Инструкторами в центре станут российские эксперты.

    Обученные отряды саперов получат необходимое оборудование для участия в проектах по разминированию различных объектов в республике. Веселов не исключил, что сирийцы могут войти в российские отряды саперов.

    Автор: Юлия Шелковенко
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