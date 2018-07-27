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В Тунисе освободили бывшего охранника бен Ладена
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    В Тунисе освободили бывшего охранника бен Ладена

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    В Тунисе освободили бывшего охранника бен Ладена

    Москва, 27 июля. Экс-охраник бывшего лидера террористической группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена Сами А., которого депортировали в Тунис из Германии, условно выпущен на свободу, сообщила газета Welt​​​.

    Германия депортировала бывшего охранника бен Ладена две недели назад. С того момента он находился под стражей в Тунисе. Тунисские власти пояснили, что бывшему телохранителю бен Ладена на данный момент нельзя предъявить никаких обвинений, поэтому, согласно закону, он выпущен на свободу.

    Сами А. подозревают в связях с терроризмом, однако он останется на свободе, пока не завершится расследование по его делу, но покидать Тунис ему запрещено. По информации Bild, у Сами А. изъяли паспорт, также назначено еще одно слушание по его делу.

    Напомним, лидер террористической группировки «Аль-Каида» Усама бен Ладен был ликвидирован американскими спецслужбами в Пакистане в 2011 году.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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