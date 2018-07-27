Меню
Общество
Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве
Общество
Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве

    51

    Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве

    Москва, 27 июля. Известный поэт-песенник Илья Резник на днях был госпитализирован в Москве. Согласно предварительной информации, причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.

    По информации Пятого канала, врачи решили перевести пациента в пансионат. Напомним, что 4 апреля поэту исполнилось 80 лет. Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин направил Резнику телеграмму, в которой поздравил его с юбилеем, пожелал здоровья и неиссякаемого вдохновения.

    Илья Резник — советский и российский поэт-песенник, почетный член Российской академии художеств и народный артист России. Резник написал сценарий к картине «Пришла и говорю», он также был автором таких песен, как «В городе моем», «Вернисаж», «Яблони в цвету», «Моя маленькая леди», «Маленькая страна».

    Автор: Антон Соколов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.