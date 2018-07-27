Стала известна причина госпитализации Ильи Резника в Москве

Москва, 27 июля. Известный поэт-песенник Илья Резник на днях был госпитализирован в Москве. Согласно предварительной информации, причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.

По информации Пятого канала, врачи решили перевести пациента в пансионат. Напомним, что 4 апреля поэту исполнилось 80 лет. Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент России Владимир Путин направил Резнику телеграмму, в которой поздравил его с юбилеем, пожелал здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Илья Резник — советский и российский поэт-песенник, почетный член Российской академии художеств и народный артист России. Резник написал сценарий к картине «Пришла и говорю», он также был автором таких песен, как «В городе моем», «Вернисаж», «Яблони в цвету», «Моя маленькая леди», «Маленькая страна».