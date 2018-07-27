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Россия надеется на присоединение Германии к гуманитарной операции в Сирии
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    Россия надеется на присоединение Германии к гуманитарной операции в Сирии

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    Россия надеется на присоединение Германии к гуманитарной операции в Сирии

    Москва, 27 июля. Россия надеется на присоединение Германии к гуманитарной операции в Сирии. Об этом заявил представитель МИД РФ Николай Бурцев в ходе заседания Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

    Бурцев напомнил, что 24 июля глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник Генештаба ВС РФ Валерий Герасимов провели встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    В ходе этих встреч обсуждалась ситуация в Сирии, а также создание условий для возвращения сирийских беженцев на территорию САР и активизация политического процесса.

    «Хотя до проведения указанной встречи Сирия рассматривалась германской стороной как территория, охваченная боевыми действиями», — заявил Бурцев.

    Он также добавил, что именно по этой причине власти Германии стремились удовлетворить максимальное количество заявок сирийцев на предоставление им убежища.

    Автор: Артем Никулин
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