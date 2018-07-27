Мы бы провели брифинг в Харькове или Киеве: в ЛНР прокомментировали мифы ВСУ о «российской агрессии»

Луганск, 27 июля. Киев продолжает нападки в отношении Москвы, распространяя миф о «российской агрессии», чтобы оправдать отсутствие достижений вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В ходе брифинга представитель республики подчеркнул, что украинская сторона в Сети фальсифицирует доказательства якобы военной поддержки ЛНР со стороны России.

«Я думаю, все понимают, что в случае реального оказания Россией такой помощи нашей республике, этот брифинг проводился бы не в Луганске, а в Харькове или в Киеве», — отметил Филипоненко.

Напомним, власти Украины начали военные действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в стране в 2014 году. Ситуация в Донбассе накаляется, несмотря на заключенные минские соглашения. Киевские боевики регулярно нарушают режим прекращения огня и не раз пытались прорвать линию обороны.

О мощи ВСУ в Донбассе не раз заявлял президент Украины Петр Порошенко, называя армию «самой сильной в мире». На эти высказывания украинский политик Алексей Журавко ответил, что силовики в Донбассе погибают вовсе не от действий противника, а из-за пьянства и неосторожного обращения с оружием. Его слова ранее подтвердил Филипоненко, отметив, что небоевые потери ВСУ в Донбассе в июле составили 10 человек погибшими и 50 ранеными.