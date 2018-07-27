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«ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии
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    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

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    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    Киев, 27 июля. Выдержки из учебника по географии для учащихся 8-х классов поразили украинцев. Авторов пособия Петра Масляка и Светлану Капирулину подняли на смех.

    Скриншот учебника опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Манчук, уточнив, что книга была издана в 2016 году и официально рекомендована министерством образования и науки Украины.

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    В одном из абзацев пособия, который цитирует украинец, говорится о том, что Украина «фактически тысячи лет была в одних и тех же пределах», а «античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин».

    «Разве это не характеристика современного украинского народа?» — с гордостью вопрошают авторы.

    По их мнению, «феноменальные качества украинской нации» породила «невероятно богатая, разнообразная и красивая природа» страны, «которые она разнесла по всему миру».

    «Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир», — утверждают ученые.

    Другой особенностью украинского характера они называют «непреодолимую тягу к звездам».

    «Украинцы в этой области (сфере освоения космоса. – Прим. ФАН) сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы. (…) Наша нация дала человечеству Крылья», —подчеркивают они.

    Кроме хлеба, продолжают исследователи учить восьмиклассников, «украинцы дали миру Песню».

    «Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира», — убеждены Масляк и Капирулина.

    «Ничего себе», «Новые успехи на пути демократии и прогресса», «Украина, часом, не родина мамонтов», «Море еще выкопали», «Широка страна моя родная. Основа цивилизации», — смеются юзеры.

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    «Оркестр ВСУ играют музыку, которая якобы записана на костях мамонта, найденных на Мезинской палеолитической стоянке. И это не шутка», — написал в комментариях Андрей Манчук.

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    Одна из пользовательниц с печалью заметила, что школьников намеренно вводят в заблуждение.

    «Ослов из детей делают, ослов и получат», — заметила Светлана Тарасюк. 

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    C ней согласилась и Людмила Урвачева.

    «Прививают юному поколению полное отсутствие мозга», — убеждена она.

    «ВСУ играют музыку, записанную на костях мамонтов»: украинцы высмеяли школьный учебник по географии

    Автор: Ярослава Замысловатова
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