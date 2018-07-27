Премьер Греции взял на себя ответственность за бушующие в стране пожары

Афины, 27 июля. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя ответственность за природные пожары, бушующие в стране. Об этом он заявил на экстренном заседании правительства.

«Я хочу взять на себя полную политическую ответственность за трагедию. Я считаю это очевидным поступком для премьер-министра страны», — приводит слова Ципроса газета Kathimerini.

Глава кабмина также подтвердил предположение министра гражданской обороны страны Греции Никоса Тоскаса, который заявил, что пожары могли возникнуть в результате поджогов. Ципрас подчеркнул, что греческие власти не будут прятаться за «теориями заговора» и обязательно установят виновных.

Напомним, что в Греции было объявлено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами. Стихия уже унесла жизни 87 человек, еще 187 человек пострадали, около 100 считаются пропавшими без вести.