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Премьер Греции взял на себя ответственность за бушующие в стране пожары
Общество
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    Премьер Греции взял на себя ответственность за бушующие в стране пожары

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    Премьер Греции взял на себя ответственность за бушующие в стране пожары

    Афины, 27 июля. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас взял на себя ответственность за природные пожары, бушующие в стране. Об этом он заявил на экстренном заседании правительства.

    «Я хочу взять на себя полную политическую ответственность за трагедию. Я считаю это очевидным поступком для премьер-министра страны», — приводит слова Ципроса газета Kathimerini.

    Глава кабмина также подтвердил предположение министра гражданской обороны страны Греции Никоса Тоскаса, который заявил, что пожары могли возникнуть в результате поджогов. Ципрас подчеркнул, что греческие власти не будут прятаться за «теориями заговора» и обязательно установят виновных.

    Напомним, что в Греции было объявлено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами. Стихия уже унесла жизни 87 человек, еще 187 человек пострадали, около 100 считаются пропавшими без вести.

    Автор: Антон Соколов
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