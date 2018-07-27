Франция хочет сблизить с Россией позиции по Сирии

Париж, 27 июля. Франция хочет работать с Россией по Сирии, чтобы сблизить позиции и создать условия для политического урегулирования. Об этом заявили в МИД страны.

«Мы хотим работать с Россией, чтобы сблизить точки зрения и создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения», — прокомментировали курс Франции во внешнеполитическом ведомстве.

Представитель МИД Франции отметил, что сотрудничество с Россией поможет быстро и безопасно доставить гумпомощь в Сирию. Ранее Москва и Париж сделали совместное заявление, в котором говорилось о проекте помощи жителям Восточной Гуты. Речь идет о медицинских препаратах для 500 тяжелораненых человек, а также о продуктах питания и предметах первой необходимости.

В Минобороны России сообщили, что на минувшей неделе транспортный самолет ВКС РФ доставил из Франции свыше 40 тонн гумпомощи для сирийцев. Все это будет передано в больницы Восточной Гуты. Ранее в российском оборонном ведомстве призвали снять госмонополию на производство стройматериалов в Сирии.