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Россия может возобновить переговоры с Туркменией по покупке газа осенью
Общество
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    Россия может возобновить переговоры с Туркменией по покупке газа осенью

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    Россия может возобновить переговоры с Туркменией по покупке газа осенью

    Санкт-Петербург, 27 июля. Россия может возобновить переговоры с Туркменией по покупке ее газа будущей осенью. Об этом сообщил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.​​​

    «Я думаю, что переговоры могут состояться осенью», — сказал глава Минэнерго РФ, отметив, что от результата переговоров будет зависеть вопрос возобновления закупки Россией газа у Туркмении.

    В 2015 году «Газпром экспорт» начал разбирательство с ГК «Туркменгаз» в арбитражном суде Стокгольма. Российская компания просила суд пересмотреть цену на закупаемый газ у «Туркменгаза». В начале 2016 года «Газпром» досрочно разорвал контракт с «Туркменгазом». Позднее в «Газпроме» заявили, что причиной расторжения контракта стали серьезные нарушения с туркменской стороны. В начале 2017 года от туркменского газа также отказался Иран.

    Автор: Артем Никулин
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