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Москалькова не получила письмо Денисовой с предложениями по обмену заключенными
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    Москалькова не получила письмо Денисовой с предложениями по обмену заключенными

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    Москалькова не получила письмо Денисовой с предложениями по обмену заключенными

    Москва, 27 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще не получила письмо с предложением об освобождении заключенных от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил пресс-секретарь Москальковой.

    Речь идет о предложении освободить 36 заключенных в РФ украинцев в обмен на освобождение Киевом 36 россиян.

    «Мы еще не получили такого письма», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

    Напомним, лидеры России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран смогут посетить заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова, прибыв на Украину с целью посетить заключенного Одинцова, не смогла этого сделать, так как Киев заявил, что у нее отсутствуют необходимые документы.

    Ранее сообщалось, что Денисова направила Москальковой сообщение с инициативой Киева об обмене заключенными.

    Автор: Дарья Смолина
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