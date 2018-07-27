Москалькова не получила письмо Денисовой с предложениями по обмену заключенными

Москва, 27 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова еще не получила письмо с предложением об освобождении заключенных от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сообщил пресс-секретарь Москальковой.

Речь идет о предложении освободить 36 заключенных в РФ украинцев в обмен на освобождение Киевом 36 россиян.

«Мы еще не получили такого письма», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Напомним, лидеры России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран смогут посетить заключенных на территории РФ и Украины. Москалькова, прибыв на Украину с целью посетить заключенного Одинцова, не смогла этого сделать, так как Киев заявил, что у нее отсутствуют необходимые документы.

Ранее сообщалось, что Денисова направила Москальковой сообщение с инициативой Киева об обмене заключенными.