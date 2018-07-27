Минтруд РФ назвал сроки перехода на электронные трудовые книжки

Москва, 27 июля. Переход на электронные трудовые книжки завершится 1 января 2027 года. До этого работодатели могут вести документы в бумажном виде. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

«Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года», — заявила замминистра Любовь Ельцова.

Она отметила, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина. Эта информация будет формироваться из сведений, которые работодатель передает в Пенсионный фонд России.

По ее словам, и бумажная и электронная трудовые книжки будут оставаться основными юридическими документами о трудовой деятельности человека, имеющие равную юридическую силу.