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Минтруд РФ назвал сроки перехода на электронные трудовые книжки
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    Минтруд РФ назвал сроки перехода на электронные трудовые книжки

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    Минтруд РФ назвал сроки перехода на электронные трудовые книжки

    Москва, 27 июля. Переход на электронные трудовые книжки завершится 1 января 2027 года. До этого работодатели могут вести документы в бумажном виде. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда.

    «Мы предусмотрели плавный переходный период для введения электронных трудовых книжек: для работодателей сохраняется обязанность ведения и хранения бумажных трудовых книжек до 1 января 2027 года», — заявила замминистра Любовь Ельцова.

    Она отметила, что электронная трудовая книжка будет представлять собой базу данных о трудовой деятельности гражданина. Эта информация будет формироваться из сведений, которые работодатель передает в Пенсионный фонд России.

    По ее словам, и бумажная и электронная трудовые книжки будут оставаться основными юридическими документами о трудовой деятельности человека, имеющие равную юридическую силу.

     

    Автор: Денис Коробейников
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