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Акции Twitter обрушились вслед за Facebook
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    Акции Twitter обрушились вслед за Facebook

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    Акции Twitter обрушились вслед за Facebook

    Нью-Йорк, 27 июля. Стоимость акций социальной сети Twitter упала на 16% до 36 долларов США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

    Акции компании упали в цене после известия о потере 1 миллиона пользователей во втором квартале текущего года, передает информационное агентство Bloomberg. При этом социальная сеть третий квартал подряд фиксирует прибыль, за счет чего до момента последних данных с торгов акции выросли на 79% с начала года.

    Акции Twitter обрушились вслед за Facebook

    Раннее стало известно о стремительном обвале стоимости акций не менее известной социальной сети Facebook после опубликованного квартального отчета с отрицательными прогнозами аналитиков.

    В отчете речь идет о том, что квартальная выручка Facebook составила порядка 13 миллиардов долларов, что оказалось ниже ранее прогнозированных показателей, напоминает URA.RU. Из-за падения стоимости акций ее основатель Марк Цукерберг потерял 17 миллиардов долларов.

    Автор: Екатерина Кухарева
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